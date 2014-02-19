الجيش يعثر على جثث 4 مصريين تاهوا خلال رحلة بسيناء

عثرت قوات الجيش المصري وقوات حرس الحدود على جثث لأربعة مواطنين مصريين كانوا قد تاهوا خلال رحلة في جنوب سيناء في مصر في منطقة تبعد عن وادي الجبال في سانت كاترين حوالي كيلومترين.

ونقلت الجثث على متن مروحية إلى إحدى المستشفيات في القاهرة، حيث تبين أن الشباب تعرضوا لعاصفة ثلجية أفقدتهم طريق العودة ولقوا حتفهم نتيجة شدة البرد في المنطقة.

وكانت قوات الجيش المتواجدة في المنطقة قد أنقذت أربعة آخرين كانوا في الرحلة نفسها وتم نقلهم إلى مستشفى في جنوب سيناء حيث يتلقوا العلاج.

وكان المشير عبد الفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد أمر بتخصيص طائرة عسكرية لنقل جثامين الضحايا إلى القاهرة لتسليمهم لذويهم.

