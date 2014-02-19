مدرب الأسود المصري كوتة: نجوت من موت محقق

قال الكابتن مدحت كوتة، مدرّب الأسود المصري، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحدث المصري" من مستشفى بالعجوزة، إنه نجا من موتٍ محقق، وهو يطمئن جميع محبيه أنه بخير ويشكر الله أنه بحالة طيبة، مشيراً إلى أن المهنة التي يعمل بها والتعامل مع الأسود خطرة، وكل العاملين بها معرضون للإصابة والحوادث في أي وقت.

وقالت أنوسة كوتة مدربة الأسود وابنة الكابتن مدحت كوتة، خلال حوارها بالبرنامج، إن والدها خرج من العناية المركزة بعد تحسن حالته، مشيرة إلى أن أسدا هائجا هاجم والدها أثناء التدريب أمس بمقر السيرك بالعجوزة، مما تسبب في إصابته بجروح مختلفة، على إثرها تم نقله فورا إلى مستشفى العجوزة لتلقى العلاج.

وأضافت أنوسة، كنا نتعامل مع الأسود كأبنائنا، مطالبة بتوفير عربات إسعاف بالقرب من السيرك لإنقاذ أي شخص يتعرض للخطر.

ومن جانبه، قال الدكتور صابر عرب وزير الثقافة، خلال مداخلة هاتفية بالبرنامج، إننا طالبنا بوجود سيارات إسعاف في السيرك لحالات الطوارئ، موضحاً أنه تم نقل الكابتن كوتة إلى مستشفى الشرطة لزيادة الاطمئنان على صحته.