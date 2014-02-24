لجنة آداب المهنة تستدعي وزيرة الصحة المصرية للتحقيق

تصاعد الخلاف بين وزارة الصحة المصرية ونقابة الأطباء، إذ استدعت لجنة التحقيقات وآداب المهنة بنقابة الأطباء، وزيرة الصحة الدكتورة مها الرباط للتحقيق معها في التاسع من مارس المقبل، لسماع أقوالها في الشكاوى المقدمة ضدها ومخالفتها لقانون نقابة الأطباء.

وقالت النقابة إن وزيرة الصحة اختارت الالتفاف على قرارات الجمعية العمومية، ووجهت الشكر للأطباء غير المضربين وإصدار اتهامات مباشرة إلى زملائها المضربين بأنهم يسعون إلى مصالح شخصية.

ومن جانبها، شددت وزيرة الصحة المصرية على أن تحويلها للتحقيق استخدام سياسي للعمل النقابي.

ويأتي تحويل الرباط للتحقيق تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية غير العادية، والتي عقدت الجمعة 21 فبراير.