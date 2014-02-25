بعد حادث ليبيا.. مطالبات بحماية المصريين في الخارج

قال الدكتور عصام عبد الصمد، رئيس اتحاد المصريين بأوروبا، إن الدولة حققت مطالب المصريين بنسبة كبيرة في الخارج، مشيراً إلى أن الحكومة مسؤولة عن أي مواطن مصري موجود في الخارج.

وأضاف عبد الصمد، خلال حواره ضمن برنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "الحدث"، مساء الاثنين، أنه يستنكر مقتل مصريين في ليبيا الاثنين، ووصفه بأنه حادث مؤلم، مطالباً الدولة باتخاذ كافة التدابير لحماية المصريين في الخارج وحمايتهم من أي اعتداء.

وأوضح أنه مع ترشح المشير عبد الفتاح السيسي لانتخابات الرئاسة ولكن بعد التعرف على برنامجه وإعلان ترشحه بشكل نهائي، واصفاً السيسي بأنه الرجل المناسب للمرحلة القادمة.

من جانبه، قال الدكتور صالح فرهود، رئيس رابطة الجالية المصرية بفرنسا، "إن 10 ملايين مصري بالخارج يطالبون الرئيس القادم بتشكيل حكومة تتفاعل معنا"، مشيراً إلى أن المصريين في الخارج ما زالت لديهم حقوق لم يحصلوا عليها، ولافتاً إلى أن أنصار الإخوان في فرنسا يحاولون زرع الفتنة بين المصريين في الخارج.

وأضاف فرهود أنه حزين لو ترشح السيسي للرئاسة، قائلا: "إننا نحتاجه في مكانه وزيراً للدفاع لتحقيق الاستقرار والأمن والحفاظ على قواتنا المسلحة".

