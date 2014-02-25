شكر الله: أطالب الببلاوي بالإعلان عن أسباب استقالته

قالت الدكتورة هالة شكر الله، رئيسة حزب "الدستور"، إنها ليست مع استقالة حكومة حازم الببلاوي في هذا التوقيت، مطالبة الببلاوي بالإعلان عن أسباب استقالته.

وأضافت شكر الله، خلال حوارها ضمن برنامج "الحدث المصري" عبر شاشة قناة "الحدث"، مساء الاثنين، أنه على الببلاوي تقديم كشف براءة لذمته المالية بعد استقالته من الحكومة.

وأوضحت أنه سيكون لدينا رؤية واضحة للقضايا المطروحة حتى لا نتهم بحزب "اللا موقف"، موضحة أن الدكتور محمد البرادعي، مؤسس حزب "الدستور"، هو رمز لثورة 25 يناير وأول من قال لا لمبارك وبعده مرسي.

وأشارت إلى أن الحزب سيدعم أحد المرشحين للانتخابات الرئاسية في حال عرض جميع المرشحين لمواقفهم من خوض الانتخابات مع دراسة مستفيضة لبرنامج كل مرشح، بعدها يتخذ الحزب موقفه من دعم أي منهم.

وقالت شكر الله إن المرحلة المقبلة تتطلب حلولاً غير تقليدية للكثير من المشاكل الاقتصادية ولكن يبقى الحس الوطني والإدارة الذكية هي الركيزة الأساسية لتحقيق آمال وطموحات الشعب الذي يسعى بكل السبل ولن يرضى بديلاً عن تحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الشامل.

وأوضحت أن حزبها قادر على رسم الخريطة السياسية في الفترة المقبلة، مضيفة: "نعتبر أنفسنا حزبا يعكس الكثير من مبادئ الثورة: عيش حرية عدالة اجتماعية".