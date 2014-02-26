النجار: لم نستثمر مليارات الخليج في بناء مصنع واحد

قال أحمد السيد النجار، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام" والخبير الاقتصادي، إن الحكومة المصرية المستقيلة لم تستثمر المليارات الخليجية التي حصلت عليها في بناء مصنع واحد، لافتاً إلى أنها أنفقت وديعة حرب الخليج بقيمة 9 مليارات جنيه. موضحا: "إننا نعمل بنفس موازنة الرئيس المعزول محمد مرسي وهذا غير معقول"، على حد وصفه.

وأضاف النجار، خلال حواره ضمن برنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "الحدث" مساء الثلاثاء، أن رئيس الحكومة المستقيلة الدكتور حازم الببلاوي قبل استقالته قال: "لا يوجد ما يسمى بالحد الأدنى للأجور"، مشيراً إلى أنه تعرض لضغوط لإعلان الحد الأدنى للأجور على الرغم من عدم اقتناعه بتطبيقه لضعف الإمكانيات الاقتصادية.

وأوضح أن الحكومة المستقيلة لم تكن تمتلك رؤية متكاملة لمواجهة الأزمات التي يعيشها المواطن وكانت تسير بالدفع الذاتي، على حد تعبيره، ولم تضع سياسات فاعلة لمواجهة الفقر حيث إن ذلك يمثل البداية الحقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية بالإضافة إلى عدم البدء في أي مشروعات إنتاجية وضخ استثمارات لحل المشاكل المتراكمة.

وأشار النجار إلى أنه يطالب الحكومة الجديدة بتبني فكر جديد للاعتماد على الذات خلال المرحلة المقبلة، قائلاً: "إننا نستطيع أن نعتمد على نفسنا ونقول للمساعدات الخارجية شكراً ونتوقف عن الحصول على المساعدات والمنح".

وتابع أن الحكومة مديونة بمبلغ 550 مليار جنيه لأصحاب المعاشات وأن هناك 9 ملايين مواطن يستحق المعاش في مصر، لافتاً إلى أن البيروقراطية وضعف الأجهزة الرقابية جزء من علة الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الاستثمارات الموجودة في مصر "محزنة " مقارنة بدول أخرى، ومطالباً بضرورة إعادة هيكلة القطاع العام والاعتماد على أهل الخبرة وليس الثقة.

وقال النجار إنه متفائل بمستقبل مصر الاقتصادي، متمنياً نجاح رئيس الحكومة المكلف إبراهيم محلب في مهمته لأنها نجاح لمصر خاصة أنه مشهود له بالكفاءة.

