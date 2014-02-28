السناوي: طريقة اختيار بعض الوزراء بمصر "بدائية"

قال الكاتب الصحافي عبد الله السناوي إن اختيار المهندس إبراهيم محلب لرئاسة الحكومة الجديدة يعود لنشاطه وجديته، مطالباً محلب بمراجعة الأسماء المطروحة في تشكيل الحكومة، واصفاً عددا كبيرا من الأسماء المطروحة لتولي المناصب الوزارية بأنها استنساخ لـحكومة "أحمد نظيف" بالشكل الذى يهدم معنى أن هناك ثورة حدثت في مصر لأنها تضم عددا كبيرا من رجال الأعمال وليس السياسيين ورجال الدولة.

وأضاف السناوي، خلال حواره ضمن برنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "الحدث" مساء الخميس، أنه ضد الإطاحة بالوزراء السياسيين في الحكومة الجديدة لأنها أصبحت حكومة منزوعة السياسة، موضحاً أن طريقة التفكير في اختيار بعض الوزراء "بدائية".

وتابع السناوي أنه يبدو أن هناك غيابا للرؤية السياسية سيؤدي لارتباك الحكومة الجديدة، قائلاً: "على رئيس الحكومة الجديد إبراهيم محلب أن يفرق بين المقاول والسياسي فالمقاول يرتبط عمله بالسرعة في الإنجاز وليس الرؤية الشاملة للمشكلات وإيجاد حلول مبتكرة لها، موضحاً أنه كان يفضل أن يتولى محلب منصب نائب رئيس الوزراء للخدمات وليس رئيساً للوزراء.

وأضاف: "كنت أنتظر من حكومة الببلاوي أن تشرح للناس لماذا استقالت"، مشيراً إلى أن الببلاوي ربما لم يحتمل الهجوم الإعلامي عليه والإضرابات الفئوية وعدم تنفيذ الحد الأدنى للأجور.

وقال السناوي إنه يتوقع استمرار وزير الدفاع المشير عبدالفتاح السيسي في منصبه بحكومة محلب لفترة قصيرة قبل ترشحه في انتخابات الرئاسة، لافتاً إلى أن عمرو موسى سيكون أول رئيس للوزراء في حكومة الرئيس المنتخب.