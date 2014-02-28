قيادي إخواني منشق: التنظيم الدولي أصبح محاصراً

قال الدكتور عبدالستار المليجي، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين السابق والمنشق عن الجماعة، إن التنظيم الخاص للإخوان أيقن الآن من خسارته لكل شيء، مشيراً إلى أن التنظيم الدولي للإخوان أصبح محاصراً من جميع النواحي.

وأضاف المليجى، خلال حواره ضمن برنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "الحدث" مساء الخميس، أن العمليات الإرهابية للتنظيم عبارة عن "سحابة دخان" تؤكد استسلام الإخوان، موضحاً أن ما يريده الإخوان هو البقاء أحياء كتنظيم.

وأشار إلى أن هناك تقاربا بين الفكر المتطرف للإخوان والغرب وهو رفض الآخر، لافتاً إلى أن تنظيم الجماعة لديه تمويل كبير للغاية حيث يتسترون تحت أسماء جمعيات خيرية وغيرها، وهذه الجمعيات هي التي توفر للجماعة مصادر الإنفاق.

وتابع المليجى أن جماعة الإخوان ترتكب الإرهاب بنفسها أو من خلال تلك الجماعات التي حدث بينهم تحالف سياسي لأن ما يقومون به من أعمال إرهابية يصب لمصلحة الإخوان، وتسعد بأعمالهم لأنها تعطل مسيرة الدولة، موضحاً أن أعضاء الجماعة لن يشاركوا في التصويت على الانتخابات الرئاسية.

وأوضح: "الآن نحن في حالة حرب على الإرهاب ولابد من منع المظاهرات والاشتباك معهم ومنعهم من المظاهرات التي يدّعون سلميتها وهى تنتهج العنف والإرهاب، لافتاً إلى أن جماعة الإخوان ماتت ولا أمل في إحيائها.