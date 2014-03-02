"بقول لك أيام سودة".. أشهر مزحة متداولة في مصر

سيد حجاج، مواطن مصري لا يعرف اسمه أحد، ولكن ملايين المصريين يعرفون صورته جيداً، ويعرفون كلمته الأشهر "أيام سودة" التي انتشرت على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وأصبحت أكثر الكلمات بحثاً في على موقع غوغل في مصر.

وحكاية سيد حجاج مع هذه الجملة بدأت عندما كان أحد البرامج التلفزيونية يقوم باستطلاع آراء المواطنين في الشارع على حملة تمرد وعندما سأله المذيع رد بتلقائية: "دي أيام سودة" .. باقول لك أيام سودة".

ويبدو أن التلقائية الشديدة التي قال بها جملته لفتت أنظار النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، وسرعان ما أصبحت صورة سيد حجاج وجملته على آلاف الصور التي يقومون بصناعتها بالفوتوشوب، فتارة يضعون وجهه على جسد أبوالهول، أو على جسم الرئيس الأسبق مبارك أو على شخصيات عامة كثيرة أو ممثلين في مواقف درامية شهيرة ودائما يصنعون سيناريو بسيطاً ينتهي بالإيفيه الأشهر "أيام سودة"، والجملة رغم أنها تبدو سوداوية ومتشائمة جدا فإن الناس تقولها بشكل كوميدي وهي تضحك.

الزميلة ضحى الزهيري قامت باستضافة سيد حجاج في برنامج الشارع المصري على قناة "الحدث"، وهو أول ظهور له على شاشات التلفزيون، وتبين أنه سائق بسيط غير متعلم، انزعج من شهرته المفاجئة بعد أن أصبح الجميع يعرفونه ويستوقفونه في الشارع ليقول لهم "الإيفيه" أو المزحة الشهيرة.