عزة هيكل: "التلاوي" غاضبة من تجاهل المرأة بالحكومة

قالت الدكتورة عزة هيكل، مقرر لجنة العلاقات الخارجية بالمجلس القومي للمرأة، إن المرأة المصرية كان لها تأثير كبير في ثورتي يناير ويونيو، ولا نجد مبرراً للحكومة لتجاهلها للمرأة، مشيرة إلى أن المرأة تمثل 35% من الدخل القومي المصري.

وأضافت هيكل، خلال حوارها مع الإعلامي أحمد عثمان ببرنامج الحدث المصري الذي يذاع عبر شاشة الحدث مساء الاثنين، أن عدداً كبيراً من أعضاء المجلس القومي للمرأة غاضبات ليس فقط من تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب ولكن أيضا من تجاهل المرأة، موضحة أنها لا تعرف أسباب منع المرأة من تولي مناصب في القضاء، في الوقت نفسه المرأة في عدد من البلدان العربية أحرزت تقدماً في السلك القضائي.

وتابعت: أن هناك بعض المتواجدين في المؤسسات المصرية لديهم مفاهيم مغلوطة عن المرأة، لافتة إلى أن القومي للمرأة يركز في الفترة الحالية على قضايا تمكين المرأة في العمل بالقضاء والوظائف العليا وتمثيلها بالبرلمان والمحليات.

وأوضحت أن القومي للمرأة أطلق برنامجاً تدريبياً مكثفاً لدعم ومساندة السيدات الراغبات في خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، لتحقيق ما نصت عليه المادة (11) من الدستور الجديد لضمان تمثيل مناسب للمرأة في المجالس النيابية وتأهيل السيدات وتمكينهن من المنافسة بفاعلية.

وأشارت هيكل إلى أن البرنامج يشمل آليات كيفية إعداد البرنامج الانتخابي واستخدام وسائل الإعلام المختلفة في التوعية للمرشحات وكيفية التواصل مع الجماهير في الدوائر الانتخابية والتوعية بالظروف السياسية التي تمر بها مصر حالياً.

سكينة فؤاد: نظرتنا للمرأة رجعية

من جانبها، قالت الكاتبة الصحافية سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المرأة إن المطالب النسائية الموجهة لرئاسة الجمهورية محل احترام، مشيرة إلى أننا ما زلنا نحمل الكثير من انعدام الرؤية الصحيحة للمرأة.

وأضافت سكينة فؤاد، خلال مداخلة هاتفية لها مع الإعلامي أحمد عثمان ببرنامج الحدث المصري مساء الاثنين، أن الموروث الثقافي في مصر ينظر للمرأة نظرة رجعية، مشيرة إلى أنه من حق المرأة المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة بنسبة كبيرة، خاصة أن مصر مليئة بالكفاءات النسائية.

وقالت سكينة فؤاد إنها قدمت للرئيس العديد من المقترحات الخاصة بتفعيل دور المرأة في قانون الانتخاب الذي يُعد محل دراسة الآن، مؤكدة أن مؤسسة الرئاسة لا تتجاهل أي مطالب خاصة بالمرأة لأنها نصف المجتمع.

وأشارت سكينة إلى أن نسبة تمثيل المرأة في الحكومة الجديدة لا تناسب دور المرأة في المجتمع وحقيقة تواجدها، لافتة إلى أنه علينا كقيادات نسائية إعداد قائمة بالكفاءات النسائية التي يمكن أن تتولى مناصب قيادية في أي استحقاقات قادمة سواء مجالس نيابية أو محليات.