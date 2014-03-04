محمود عفيفي: لابد من أجندة تسبق جلسات الحوار

قال محمود عفيفي المتحدث الرسمي باسم شباب تيار الشراكة الوطنية إن التيار يرفض تمكين الشباب بطريقة الجلوس مع المشاهير فقط، مشيراً إلى ضرورة وجود أجندة مسبقة لمائدة الحوار مع أي مسؤول في الدولة، وهذا ما دفعنا إلى رفض الدعوة اليوم من رئيس الوزراء إبراهيم محلب.

وأضاف عفيفي، خلال حواره مع الإعلامي أحمد عثمان ببرنامج الحدث المصري الذي يذاع عبر شاشة الحدث مساء الاثنين، أنه ضد تشكيل الحكومة الجديدة التي وصفها بأنها حكومة "الاعتذارات والاعتراضات"، خاصة أنه تم تهميش الشباب والسياسيين عند تشكيلها، ولا نعرف المعايير التي يتم على أساسها الاختيارات.

وأوضح أنه لابد أن يكون هناك خطوات فعلية لمساعدة الشباب، قائلا: "القصة ليست مصالح شخصية أو تمكين فئة من المشاهير، ولكن مصلحة الشباب في مصر كلها".

ورفض عفيفي الأسلوب السريع للدعوة وأن تكون قبل اللقاء بساعات قليلة، مؤكداً أنه يجب أن تكون قبل اللقاء بوقت كافٍ، وأن يكون هناك جدول أعمال للقاء.