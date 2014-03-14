محمود مسلم: "عنان" أخطأ عندما لم يرد على الشائعات

قال الكاتب الصحافي، محمود مسلم، مدير تحرير جريدة الوطن، إن قرار الفريق سامي عنان، رئيس أركان القوات المسلحة السابق، بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة قرار حكيم، ويأتي في إطار الحفاظ على وحدة الأصوات المؤيدة للمؤسسة العسكرية، مطالباً أي مرشح ذي خلفية عسكرية أن يسير على نهج الفريق عنان حفاظاً على وحدة القوات المسلحة".

وأضاف مسلم خلال حواره مع برنامج "الحدث المصري" المذاع عبر شاشة الحدث، مساء الخميس، أنه لتغليب المصلحة الوطنية طلبنا من "عنان" عدم الترشح للرئاسة، خاصة أنه تم طرح العديد من المبادرات لتراجع "عنان" عن ترشحه للرئاسة، موضحاً أن المشير طنطاوي من ضمن الشخصيات التي طالبت "عنان" بعدم الترشح للرئاسة.

وتابع مسلم أن الأجهزة الأمنية كانت تراقب "عنان" ولم تكن الواقعة محاولة لاغتياله، لافتاً إلى أن "عنان" أخطأ عندما لم يرد على الشائعات.