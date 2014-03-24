توجيه إنذار قضائي للسيسي للمطالبة بتجنيد فتيات مصر

قامت إحدى الفتيات بتوجيه إنذار قضائي إلى المشير عبد الفتاح السيسي، تطالبه فيه بتجنيدها وإخضاع كل الفتيات في سن 18 عاماً، للتجنيد الإجباري، أسوة بالذكور.

وقالت الفتاة، وتدعى أماني عبد الله عبد القادر، في الإنذار إن الدستور المصري أقر مبدأ المساواة بين المواطنين في كافة الحقوق والواجبات، إلا أن قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لعام 1980 جاء مخالفاً لنصوص مواد الدستور.

وأضافت أنه إعمالاً للمادة 11 من الدستور التي تنص على تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق، فإنها تطالب بتجنيد الإناث أسوة بالذكور.

