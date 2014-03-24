وزير الخارجية المصري الأسبق: لا نريد عزلة قطر عربياً

قال السفير محمد العرابي، وزير الخارجية المصري الأسبق، إننا في احتياج إلى نظام عربي جديد يحمي النظام العربي من نفسه بقواعد جديدة منها عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، خاصة إذا كانت مرتبطة بأمور سيادية ومتعلقة بأمن واستقرار البلدان العربية، موضحاً أن الدول العربية لا تريد عزلة قطر عربياً.

وأشار إلى أن تصريحات وزير الخارجية نبيل فهمي، على هامش القمة العربية بالكويت، تضع نظاما أساسيا للنظام العربي الجديد الذى تضرر كثيراً منذ غزو العراق للكويت سواء كان هذا سببه مخطط غربي أو بمساعدة دول عربية أخرى لإفشال منظومة العمل العربي المشترك.

وأضاف العرابي، خلال حواره ضمن برنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "الحدث" مساء الأحد، أن الخلافات بين مصر وبعض الأطراف العربية لا يمكن أن تحل من خلال كلمات القادة في القمة العربية مهما كان مستوى اللقاء ولكن نحتاج إلى تغيير في السياسات لتحقيق المصالحة.

وأشار إلى أننا ضد الاقتتال بين الدول العربية مع ضرورة وجود ميثاق شرف غير مكتوب بين القادة العرب بما يمنع أي دولة من أن تدس أنفها في شأن دولة أخرى.

وأشار العرابي إلى أن الكويت ستقود القمة بحكمة ولن تدرج أزمة قطر مع مصر ضمن جدول الأعمال ولكنها ستناقشها بشكل جانبي، لافتاً إلى أن الكويت تسعى جاهدة إلى احتواء أزمة قطر وإعادة ضمها لأحضان الوطن العربي.

وتوقع العرابي أن الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور سيطرح موضوعات في القمة العربية منها تكوين مجلس أمن عربي نستطيع من خلاله مواجهة أي أخطار تواجه الدول العربية وتقديم رؤية جديدة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك.

وتابع أن استضافة مصر للقمة العربية القادمة يعطي رسالة قوية بالاستقرار السياسي والأمني في مصر، موضحاً أن تلاحم العرب مع مصر يؤدي إلى استقرارنا الداخلي، لافتاً هناك تقدير كبير لدور مجلس التعاون الخليجي لموقفها مع مصر.