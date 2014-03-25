طارق الخولي: رئيس الوزراء نفى وجود شباب بالسجون

قال طارق الخولي عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية الوطنية إن رئيس الوزراء قال للشباب في لقائه بهم "دي جلسة فضفضة بين أب وأولاده" ، مشيراً إلى أنه نفى لنا وجود شباب معتقلين في السجون وشدد أن الحكومة لا تنحاز لمرشح رئاسي بعينه.

وأضاف الخولي ببرنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "الحدث" مساء الاثنين، أن الحوار تطرق إلى الأوضاع الاقتصادية والطبية والسياسية، موضحا أن محلب خلال الاجتماع مع القوى الثورية تطرق إلى الأوضاع الاقتصادية والطبية والسياسية، موضحا أن رئيس الوزراء لم يعد بإلغاء قانون التظاهر، قائلاً إنه تم التطرق لبعض التحفظات على القانون ومحاكمة بعض النشطاء المعترضين على القانون، ووعد محلب بإعادة النظر في بعض الحالات الإنسانية.

وأوضح الخولي أن رئيس الوزراء أكد على أن الحكومة لن تنحاز إلى مرشح رئاسي بعينه، وستقف على مسافة واحدة من كافة المرشحين، مضيفاً أنه سيتقدم باستقالته إذا انحازت الحكومة إلى مرشح بعينه.

محاور مهمة

أكدت إيمان المهدي المتحدث الرسمي باسم حركة تمرد أن لقاء شباب القوى السياسية والثورية برئيس الوزراء إبراهيم محلب تطرق إلى عدة محاور مهمة منها مناقشة الوضع الراهن والتركيز على البعد الاقتصادي والمشكلات التي يشهدها الشارع المصري والأزمات اليومية كالبطالة ومشكلات أخرى كمشكلة سد النهضة ومشاكل العمال والإضرابات العمالية وملف المحافظين، فضلا عن الحديث عن مبادئ وأهداف الثورة من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة للمواطن المصري.

وأضافت المهدي أن الحوار تصدر فكرة تمكين الشباب ورؤية الحكومة في بحث سبل التواصل مع الشباب والشارع المصري، حيث طالب الشباب بأن تكون الشراكة في السلطة ليست فقط في العداء ولكن في الإرادة أيضا.

مشكلات فردية

وأوضحت المهدي أن مناقشة الملف الأمني والأوضاع الحالية نالت الجانب الأكبر من اللقاء والتركيز على جميع أبعاده والسياسات الأمنية للتعامل مع المواطن بشكل عام وداخل الجامعات على وجه الخصوص، واستراتيجيات المؤسسات الأمنية في مواجهة الإرهاب وفي المقابل الانتهاكات التي تتصدر المشهد المصري مؤخرا كفكرة التعذيب داخل السجون أو بأقسام الشرطة وتجاوزات الأمن في التعامل مع الأفراد.

وتابعت: "رئيس الوزراء لم ينكر في لقائه وجود بعض القصور، ولكن هناك تقدما في الملف الأمني، رغم وجود مشكلات فردية، معربا عن أمله في أن نزيل من نفوسنا كل ما يسبب العداء تجاه مؤسسات الدولة، لافتا إلى أن أية انتهاكات تم رصدها من قبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، سيتم التحقيق بها، حيث يحاسب كل من أخطأ، معلنا أنه سيكون هناك شفافية في التعامل مع كل الأوضاع والتي بدونها لن تعود الثقة أبدا بين الشعب ومؤسساته.

