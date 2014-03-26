عضو بقومي حقوق الإنسان ينفي "تعذيب" الإخوان بالسجون

نفى الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ما تردد عن تعرض قيادات الإخوان للتعذيب في السجون المصرية، قائلاً "بعد زيارة وفد المجلس لسجن وادي النطرون تم التأكد من أن جميع السجناء يلقون معاملة حسنة من إدارة السجن، وذلك بشهاداتهم شخصياً، وجاءت ملخصات الشكاوى بأشياء تتعلق بأمور خارج نطاق إمكانية السجن وإدارته، وتم الاستماع للمشاكل التي يمكننا أن نتعاون في حلها.

وأضاف سلام، خلال حواره ببرنامج الحدث المصري عبر شاشة الحدث مساء الثلاثاء، أن وفد المجلس التقى عدداً من السجناء، منهم إخوان وألتراس ثورجي وطلاب من جامعة الأزهر وعدد من المقبوض عليهم بالذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، وسجناء جنائيون، موضحاً أن قيادات الإخوان في السجن نفوا تعرضهم للتعذيب، لافتاً إلى أنه تعددت شكاوى قيادات الإخوان من تعرضهم للتعذيب في أقسام الشرطة وأوضح أن السجناء اشتكوا من قلة ساعات التريض، قائلاً: لم تصلنا شكاوى من السجناء بخصوص الأطعمة .

وتابع سلام أن من بين الشكاوى التي تلقاها الوفد التكدس الشديد بالزنازين، مما أدى إلى انتشار أمراض جلدية بين المسجونين بسبب ضعف التهوية، بالإضافة إلى عدم وجود إمكانية لنقل السجناء إلى مستشفى السجن بعد الساعة الخامسة مساء.

وأشار إلى أن البعثة ضمت الدكتور جورج إسحاق ومحمد عبدالقدوس وشاهندة مقلد، وعدداً من الباحثين بالمجلس، والذين قاموا بتوزيع أنفسهم على العنابر والسجون بمنطقة سجون وادى النطرون، نظراً لكبر المساحة، وحتى يتمكنوا من سماع شكاوى عدد كبير من السجناء.