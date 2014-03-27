انتقادات لظهور السيسي على شاشة التلفزيون الحكومي

بعد ظهوره على الفضائية الرسمية توالت التساؤلات حول سبب إعلان المشير عبدالفتاح السيسي استقالته واعتزامه ترشيح نفسه للرئاسة على المنبر الحكومي. وانتقد منافسون له الفضائية المصرية، فيما انتقد إعلاميون بادرة الإعلام الحكومي بعرض فيلم وثائقي عن المرشح الآخر للرئاسة حمدين صباحي.

فقد قالها عبدالفتاح السيسي أخيراً وأعلنها في خطاب للمصريين بأنه استقال من منصبه كوزير للدفاع ويعتزم الترشح لرئاسة مصر، وبهذا أصبح السيسي الوزير الذي كان.. والعسكري الذي قرر أن يكون مدنياً.

ظهر على القناة المصرية الحكومية وهو لم يخلع بدلته العسكرية بعد، فأثار ذلك استياءً من البعض واعتبروه تحيزاً لمرشح دون آخر، لكن إعلاميين رأوا في الأمر أسباباً أخرى.

وتداركت القناة المصرية الأمر على الفور، واستبقت أي نقد ضدها، فسارعت عقب خطاب السيسي بعرض فيلم وثائقي عن حمدين صباحي ووصفته بالمناضل، في تصرف أثار حفيظة زملاء المهنة وآخرين أشادوا به.

الشارع المصري ومعظم مؤيدي السيسي ومنتظري قراره بالترشح لم تستوقفهم تلك التفاصيل التي كانت تخوض فيها الفضائيات المصرية، حيث إن آذانهم لم ترد أن تسمع سوى ذلك قرار السيسي، وقلوبهم كانت ترقص فرحاً به.

وأخيراً.. حسم الأمر وانكشف الغموض ودخلت مصر في أجواء الانتخابات الرئاسية وإن لم يتم الإعلان عن انطلاقها بعد، لكن بالنسبة لمعظم المصريين فعلى الأقل حسموا أمرهم اليوم بمن منحوه تفويضاً بالأمس.