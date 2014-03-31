فؤاد علام: الإخوان لم يدركوا أنهم مسؤولون عن دولة

قال اللواء فؤاد علام، وكيل جهاز أمن الدولة المصري الأسبق، إن الإخوان لم يدركوا أنهم مسؤولون عن دولة، بل عملوا لصالح جهات خارجية للإضرار بمصلحة البلاد.

وأشار علام إلى أن هذه الحقائق ظهرت في بيان وزير الداخلية الذي أعلن عن تفاصيل أخطر القضايا المتورط فيها قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، وهى قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وآخرون من ضمنهم أمين الصرفي الذى كان يعمل سكرتيراً لرئيس الجمهورية آنذاك.

وأضاف علام خلال حواره مع "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة الحدث مساء الأحد أن هناك دلالة لعقد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية مؤتمراً صحافياً للإعلان عن إجهاض مخططات إرهابية كانت تعد لها جماعة الاخوان بالتزامن مع مؤتمر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وهذا يعطي رسالة أن الأمن المصري بخير ويقوم بعمليات استباقية بعد توافر المعلومات ومساعدة الشعب والوقوف بجانب الشرطة أمام قوى الإرهاب .

وأبان علام أن مجهودات وزارة الداخلية في الآونة الأخيرة تظهر للجميع وملموسة، حيث أسفرت عن ضبط العديد من أعضاء الخلايا الإرهابية والتكفيرية، كذلك تم إجهاض مخططات إرهابية وضبط عدد من الأسلحة والمتفجرات، مشيراً إلى أن ضبطية "عرب شركس" من أهم ضبطيات الوزارة مؤخراً .

وتابع علام أن وزارة الداخلية حرصت على عدم الإعلان عن المعلومات إلا في المؤتمر الصحافي، لافتاً إلى أن الداخلية لم تفصح عن ما لديها من معلومات حتى توجه ضربة قوية لمعاقل الإرهاب.