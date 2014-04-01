السيسي وصباحي يتسابقان إلى الرئاسة عبر عجلة وحصان

دشنت حملة حمدين صباحي الانتخابية، موقعاً رسمياً لها على شبكة الإنترنت، لنشر أهم وآخر أخبار المرشح الرئاسي واللافت كان نشر صورة قديمة لصباحي على حصان أبيض بعد أن انتشرت صورة للسيسي على عجلة.

وكانت الحملة الرسمية للمشير عبد الفتاح السيسي أطلقت موقعها عبر الشبكة العنكبوتية، في مساع حثيثة من قبل المرشحين لعرض برامجهم الانتخابية على الشباب الذين يقضون أغلب أوقاتهم في تصفح الإنترنت والشبكة العنكبوتية.

هذا وخضع المشير عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع السابق المرشح الرئاسي المحتمل، للكشف الطبي، وذلك ضمن إجراءات الترشح للرئاسة.

وقالت الحملة الرسمية للسيسي إن "إجراءات الكشف الطبي أجريت في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة" صباح اليوم الثلاثاء، ونشرت عدة صور له أثناء عملية الكشف الطبي.

