حملة السيسي تتلقى التوكيلات وتحذر من "نصب التبرعات"

أعلن الدكتور محمود كارم المنسق العام للحملة الانتخابية للمشير عبد الفتاح السيسي عن البدء في تلقى نماذج التأييد للترشح، وذلك بالمكاتب الإدارية للحملة بكافة المحافظات المصرية.

كما حذر المنسق العام لحملة المشير السيسي من استغلال البعض لاسم الحملة في جمع تبرعات بأشكال غير مشروعة، وكذلك من استغلال أي شخص أو جهة لاسم المرشح لجمع أية تبرعات من أي نوع، منعا للوقوع تحت طائلة القانون.

وأهاب كارم بالمواطنين المصريين المؤيدين للمشير عبد الفتاح السيسي بتسليم توكيلات الترشيح لانتخابات الرئاسة للمكاتب الإدارية المذكورة، مشيراً إلى أن الحملة خصصت موقعاً رسمياً للرد على استفسارات المواطنين فيما يتعلق بالحملة وأنشطتها أو أي تحديث على بيانات المكاتب الإدارية، فيما حددت الحسابات الرسمية للحملة على الشبكات الاجتماعية فيسبوك وتويتر.

وكان كارم حضر إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية التي فتحت أبوابها أمس، وقدم توكيلاً خاصاً من السيسي وتقدم بطلب لسداد مبلغ التأمين واستلام نماذج طلب الترشح والإقرارات القانونية.

ومن جهة أخرى نشرت مواقع إلكترونية عدة نسخة عن البطاقة الشخصية المدنية للمشير السيسي والتي تفيد بقيده كمدني، الأمر الذي يمنحه الحق في المشاركة في الانتخابات ترشحا وتصويتا.