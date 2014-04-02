نقيب المحامين بمصر: قرار بريطانيا ضربة موجعة للإخوان

طالب سامح عاشور، نقيب المحامين المصريين، الرئيس عدلي منصور بتوجيه مؤسسات الدولة لعمل ملف لجرائم الإخوان وتشكيل لجنة قانونية وسياسية لتوثيق جرائم الإخوان في الداخل والخارج، مشيراً إلى أهمية التكاتف بين المجلس القومي لحقوق الإنسان ولجنة تقصي الحقائق بعد 30 يونيو ونقابة المحامين والشخصيات الوطنية لتقديم صياغة كاملة للملف المصري لكشف وفضح جرائم الإخوان.

وأضاف عاشور خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري" مساء الثلاثاء، أن قرار رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بالتحقيق في تواجد جماعة الإخوان "الإرهابية" في لندن والأنشطة التي تديرها للتعرف إلى صلتها بالهجمات الإرهابية في الشرق الأوسط، ضربة موجعة ستربك حسابات التنظيم الدولي، موضحاً أن بريطانيا أدركت متأخراً خطورة تنظيم الإخوان.

وأوضح عاشور أن القرار البريطاني هو خطوة على الطريق للتضييق على الإرهاب والقضاء عليه بعد أخطاء الغرب الفادحة التى أدت إلى انتشار الإرهاب بدلاً من القضاء عليه، لافتاً إلى أن الدول الغربية لم تلتفت لتحذيرات مصر لمواجهة التنظيمات الإرهابية ومن بينها تنظيم جماعة الإخوان.

وأشار إلى أن قرار الحكومة البريطانية يعد ضربة موجعة للإخوان، خاصة أن بريطانيا من أوائل الدول الكبرى التي لها علاقة مع الإخوان، مؤكداً أنه سيؤثر بشكل كبير على الدعم اللوجستي لجماعة الإخوان وسيربك حسابات وخطط العمل للتنظيم الدولي للجماعة الإرهابية.

ومن جانبه، قال أشرف الخولي، السفير المصري لدى بريطانيا، إن الدبلوماسية المصرية كان لها دور كبير في صدور القرار البريطاني بالتحقيق في نشاط الإخوان، مشيراً إلى أن قرار التحقيق سيؤثر على أنشطة الإخوان في بريطانيا وأوروبا.

وأضاف الخولي خلال مداخلة هاتفية مع "الحدث المصري" أن قرار التحقيق في نشاط جماعة الإخوان وتنظيمها الدولي اتخذ بعد اتصالات بالسفارة المصرية ودراسة الأحداث التي وقعت في مصر خلال الفترة الماضية.

وتابع قائلاً إن "السفارة المصرية ستواصل إظهار الحقائق للحكومة البريطانية فيما يخص خطر جماعة الإخوان"، مطالباً بتضافر الجهود خاصة من خلال منظمات المجتمع المدني والأجهزة المعنية لكشف جرائم الإخوان من خلال التواصل ونقل الأدلة التي تثبت قيام هذا التنظيم بعمليات إرهابية، الأمر الذي من شأنه أن يدعم هذه التحقيقات.