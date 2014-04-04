97 مليون أمي في العالم العربي

قال الدكتور عبد الله حمد محارب، المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، "الألسكو"، إن هناك أكثر من 97 مليونا يعانون من الأمية في العالم العربي، مشيراً إلى أن القرار السياسي ضروري للقضاء على الأمية، مشيداً بمبادرة الرئيس عدلي منصور بإعلان الفترة ما بين 2014 و2024 عقدا للقضاء على الأمية في العالم العربي.

وأضاف محارب، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري في برنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة الحدث مساء الخميس، "نحن كمنظمة نبذل جهودا كبيرة في مجال محو الأمية"، مؤكدا أن المتحررين من الأمية يسلكون الطريق الصحيح وأن الأمية هي أغلال تقيد المواطن، وأن التحرر منها بمثابة خطوة هامة لبداية حياة عملية جديدة.

وأوضح محارب، أن منظمة "الألكسو" تعمل في نطاق جامعة الدول العربية، وتعنى أساسا بالنهوض بالثقافة العربية وتطوير مجالات التربية والثقافة والعلوم على مستويين الإقليمي والقومي، لافتاً إلى أن التمكين للوحدة الفكرية بين أجزاء الوطن العربي لا يكون إلا عن طريق التربية والثقافة والعلوم والعمل على رفع مستوى الموارد البشرية في البلاد العربية والنهوض بأسباب التطوير التربوي والثقافي والعلمي والبيئي والاتصالي، ومد جسور الحوار والتعاون بين هذه الثقافة والثقافات الأخرى في العالم والمحافظة على التراث العربي الإسلامي وصيانته وتوظيفه.



