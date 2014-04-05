مرسي مجدداً أمام القضاء في "قتل متظاهري الاتحادية"

أجّلت محكمة الجنايات، اليوم السبت، النظر في محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 قيادياً إخوانياً في قضية أحداث الاتحادية، ليوم غد لحين الاستماع لشهادة الشهود.

وكانت المحكمة، التي تنعقد في أكاديمية الشرطة برئاسة المستشار أحمد يوسف قد استأنفت اليوم السبت، محاكمة مرسي وقيادات جماعة الإخوان الآخرين، في الجلسة رقم 11 من المحاكمة.

وقالت المحكمة إنها تسلمت تقرير اتحاد الإذاعة والتليفزيون حول الأسطوانات التي عرضت على الدفاع في الجلسة السابقة والخاصة بالمتحدث باسم حزب النور نادر بكار.

ويتهم مرسي والقيادات الإخوانية الأخرى بالتورط في قتل المتظاهرين خلال اشتباكات أمام قصر الاتحادية الرئاسي في ديسمبر 2012.

ويواجه مرسي محاكمتين أخريين بتهمة التخابر والفرار من السجن في مطلع 2011.

