جامعة الأزهر تفصل 27 من طلابها لإثارتهم الشغب

قررت جامعة الأزهر فصل 27 طالباً وطالبة فيها بشكل "نهائي"، وذلك على خلفية أعمال الشغب التي شهدها عدد من الجامعات المصرية مؤخراً.

واتُّهم الطلاب المفصولون من جامعة الأزهر بإثارة الشغب في الحرم الجامعي وتعطيل الدراسة، إلى جانب مخالفة قوانين ولوائح الجامعة المعمول بها منذ بدأ الفصل الدراسي الثاني.

وفي الآونة الأخيرة اندلعت اشتباكات بين بعض الطلاب المناصرين للإخوان وقوات الأمن في عدة جامعات مصرية، أهمها جامعات الأزهر والقاهرة وعين شمس وأسيوط والإسكندرية والمنصورة.

وجُرح العشرات نتيجة هذه الاشتباكات التي يستخدم فيها الطلاب أحياناً الألعاب النارية وزجاجات المولوتوف.