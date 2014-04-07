حجاج: زيارة وفد حكماء إفريقيا قد تكون الأخيرة

قال السفير أحمد حجاج، مساعد وزير الخارجية الأسبق الأمين العام للجمعية المصرية الإفريقية، إن زيارة وفد حكماء إفريقيا لمصر قد تكون الزيارة الأخيرة للوقوف على الأوضاع في مصر بعد ثورة 30 يونيو، حتى تستعيد مصر مشاركتها الطبيعية في أنشطة الاتحاد الإفريقي، بعد قرار تعليق أنشطة مصر الذي تم اتخاذه بتسرّع من قبل الاتحاد الإفريقي، حيث إن مصر مازالت تدفع 20 مليون دولار سنوياً للاتحاد الإفريقي.

وأضاف حجاج خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري في برنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "الحدث"، مساء الأحد، أن "مصر تعتز بدورها كعضو مؤسس في كل من منظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الإفريقي"، معرباً عن ثقة مصر بدعم العديد من الدول الإفريقية الشقيقة لعودة القاهرة كي تتبوأ مكانتها في الاتحاد الإفريقي بشكل طبيعي".

وأوضح حجاج أن زيارة الوفد الإفريقي برئاسة ألفا عمر كوناري، الرئيس الأسبق لمفوضية الاتحاد الإفريقي، تعد الزيارة الثالثة للوفد إلى مصر لتقديم تقرير نهائي عن الأوضاع في مصر، مشيراً إلى أن ملف استعادة مصر لعلاقاتها الإفريقية ووضع القارة السمراء في الوضع الذي يليق بها بالنسبة لمصر سيشكل واحداً من أهم الملفات أمام الرئيس القادم.

وأشار إلى أن المسؤولين المصريين أكدوا للوفد الإفريقي أن ثورة 30 يونيو عبّرت عن الإرادة الحقيقية للشعب المصري، وأن الحكومة المصرية عازمة على المضي قدماً في استكمال تنفيذ خريطة المستقبل بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، بعد أن نجحت في إجراء الاستفتاء على الدستور بنسبة مشاركة كبيرة وتأييد شعبي كبير.

وتابع حجاج أنه سيلتقى غداً الوفد الإفريقي بمقر المجلس القومي لحقوق الإنسان، ليشرح لهم حقيقة الأوضاع في مصر، خاصة فضّ اعتصام رابعة الذي تم استغلاله من قبل جماعة الإخوان في ضوء التقرير الذي أعدته لجنة تقصي الحقائق، موضحاً "سنوضح لهم حقيقة أوضاع حقوق الإنسان في مصر".