منسّق الجاليات المصرية بالخارج: الغالبية تدعم السيسي

قال الدكتور محمد الجمل، المنسّق العام للمصريين في الخارج، إن غالبية المصريين في الخارج تدعم المشير عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن السيسي رجل المرحلة القادمة ووقوفه مع الشعب المصري في ثورته الشعبية في 30 يونيو خير دليل على قدرته على تحمّل المسؤولية الرئاسية.

وأضاف الجمل خلال حواره ضمن برنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "الحدث"، مساء الخميس، أن لدينا متطلبات نحتاجها في الرئيس القادم منها الاهتمام بشكل أكبر بالمصريين في الخارج وأحوالهم، قائلاً: "المصريون بالخارج يمثلون أحد الأعمدة الرئيسة في الوطن من كل الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والعلمية".

وتابع: "تسلّمت حملة السيسي الدفعة الأولى من التوكيلات التي قام بتحريرها المصريون المقيمون بالخارج لصالح ترشحه، وكانت أولى الجاليات التي أرسلت توكيلاتها عبر البريد السريع هي جاليات الولايات المتحدة الأميركية ودولة الكويت"، موضحاً أن تسلم نماذج التأييد من الجاليات المصرية سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الحملات الرئاسية، حيث كانت مشاركة المقيمين في الخارج تقتصر فقط على تسجيل بياناتهم في قائمة الناخبين والذهاب لصناديق الاقتراع أثناء فترة الانتخابات.

وقال الجمل "لا نريد تكرار الخطأ مرة أخرى في اختيار الرئيس كما حدث في اختيار الرئيس المعزول محمد مرسي"، لافتاً إلى أن مصر الآن تمر بظروف أمنية صعبة تحتاج الآن إلى قيادة حكيمة قوية وقادرة على جمع شمل المصريين وتحتاج إلى رئيس يحبه الشعب ويلتف حوله ويسانده ويعينه على أداء مهمته الصعبة ويريد الشعب رئيساً يستطيع العبور بمصر إلى بر الأمن والأمان.