الطوخي: بدأنا جمع التوكيلات بعد أسبوع من حملة السيسي

قال سيد الطوخي، عضو اللجنة العليا لحملة حمدين صباحي، إن جميع التوكيلات وعددها ليس معيارا عن توجه الناخب المصري وفرص الفوز في انتخابات الرئاسة القادمة، مشيراً إلى بدء جمع التوكيلات الخاصة بصباحي بعد أسبوع من حملة المشير السيسي.

وأوضح الطوخي أنه تم تخطي النصاب القانوني من 8 محافظات وسننتهي خلال الأسبوع الحالي.

وأضاف الطوخي، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري" المذاع عبر شاشة "الحدث"، الأحد، أن حمدين صباحي موضع اتهام دائم من السلطة الحاكمة على مدار العصور ومواقفه الواضحة وتاريخه النضالي وضبطيات مجلس الشعب تشهد بذلك.

وأكد المتحدث أن برنامج حمدين صباحي يشبه مواقفه الواضحة والثابتة والمعروفة، فهو ينحاز للفقراء والمهمشين، ويعمل على حل المشاكل الاقتصادية والسياسية وتجفيف منابع الإرهاب عن طريق التنمية والفكر والحوار والقوة، قائلاً: "الحملة انتهت من إعداد البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي".

وأوضح المتحدث أن شعبية صباحي تتزايد يوما بعد يوم، والتقييمات التي تصل اللجنة العليا للحملة المنتشرة بالمحافظات تؤكد ذلك، مشيراً إلى أننا نحمل الكثير من المفاجآت، نافياً أن تكون النتيجة محسومة لصالح مرشح بعينه.