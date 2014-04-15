معارض إثيوبي: انهيار سد بنته الحكومة عام 2010

قال عبدالقادر جومي، عضو البرلمان الإفريقي والمعارض الاثيوبي، إن إثيوبيا لديها عدة أنهار وهناك تعمّد للإضرار بالشعب المصري من خلال الإصرار على بناء سد الألفية، مشيراً إلى أن الحكومة قامت ببناء سد "جبا" وتعرض للانهيار في 2010، ومحذراً من انهيار سد النهضة أيضاً، وهو ما سيضر بإثيوبيا ودول منبع ومصب نهر النيل.

وأضاف جومي، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج الحدث المصري على شاشة "الحدث" مساء الاثنين، أن الحكومة الإثيوبية الحالية لديها عداوة تاريخية مع مصر، موضحاً أن إسرائيل لها اليد الطولي في إثيوبيا للتأثير على مصر.

ومن جانبه، قال عبدالسلام سوتي، المتحدث الإعلامي عن "شعب الأورومو" في البرلمان الإفريقى، إن نصف شعب الأورومو الإثيوبي يرفض بناء سد النهضة، ويستنكر الإضرار بمصالح وحصة مصر من المياه التاريخية، والإضرار بأمنها القومي والغذائي والمائي، مشدداً على ضرورة التزام النظام الإثيوبى بالاتفاقيات الدولية والتاريخية الموقعة بين دول المنبع ودولتي المصب لنهر النيل وعدم الإخلال بها.

وأوضح سوتي أن الشعب المصري يفتح حواراً جدياً مع شعب الأورومو الاثيوبي لمواجهة النظام الإثيوبي المستبد الذي يريد تعطيش الشعب المصري وبوار أرضه وتأجيج العداء العربي والإفريقي للشعب الإثيوبي.

وأكد أن شعب الأورومو الاثيوبي يبلغ تعداده 40 مليون نسمة من سكان إثيوبيا البالغ 80 مليونا وهم يحبون شعب مصر، مسلميها ومسيحييها لأن في أرضها الأزهر الشريف والكنائس الشرقية والحضارة الفرعونية.

ولاحظ المتحدث أن وقوف إسرائيل ودول عربية وأجنبية بنية عدائية، وراء السد وتمويله من أجل الإضرار بمصالح وحصة مصر من مياهها التاريخية.