"الخارجية": بعثات مصر مستعدة لانتخابات الرئاسة

قال السفير علي العشيري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، إن الوزارة بدأت في الاستعدادات الخاصة بدعم البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج سواء فيما يتعلق بالكوادر البشرية أو الأجهزة المطلوبة وذلك استعدادًا لإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف مايو المقبل.

وأضاف العشيري خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "الحدث"، مساء الثلاثاء، أن "الخارجية" سيكون لها إجمالي ١٤٢ لجنة في دول العالم، لافتًا إلى أن اختيار موعد الانتخابات في الخارج الذي تم تحديده في الفترة من ١٥ إلى ١٨ مايو كان بناء على طلب من وزارة الخارجية، حيث توافق الأيام من الخميس إلى الأحد عطلات نهاية الأسبوع في كل دول العالم.

وأشار المتحدث إلى أن هذا الأمر بهدف التيسير على المصريين في الخارج وتمكينهم من التحرك دون التأثير سلباً على عملهم، وتمكين أكبر عدد من المصريين للإدلاء بأصواتهم.

وأوضح أن "المواطن الذي له حق التصويت في الخارج هو الذي يحمل أصل بطاقة الرقم القومي أو أصل جواز السفر المميكن، والمدرج اسمه في جداول الناخبين"، مضيفاً أن هذا الامر يعني أن أي مصري متواجد في الخارج سواء للعمل أو للعمرة أو السياحة يستطيع الإدلاء بصوته في أي مقر انتخابي في السفارات والقنصليات المصرية في الخارج.

ولفت العشيري إلى أن مسؤولية توفير الحماية للسفارات والقنصليات المصرية التي سيجري فيها التصويت خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة تقع على عاتق دول الاعتماد المتواجد بها بعثتنا، قائلاً إن هذا الأمر يمثل أهمية كبيرة لوزارة الخارجية.

ودعا مساعد وزير الخارجية المصريين في الخارج إلى أن يحرصوا على المشاركة في الانتخابات والإدلاء بأصواتهم لأهمية هذه المشاركة في بناء مستقبل مصر، مؤكداً أهمية إيجابية تفاعل المواطنين المصريين في الخارج مع قضايا الوطن، خاصة بعد ما تضمنه الدستور الجديد من المساواة في الحقوق والواجبات بين المصريين بالداخل أو الخارج، لافتاً إلى أنه تمت الاستجابة لجميع متطلباتهم وحان الوقت ليؤدوا واجبهم الوطني.