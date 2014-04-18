حملة صباحي تنتهي من جمع التوكيلات المطلوبة للترشح

أعلن مدير حملة المرشح الرئاسي المحتمل، حمدين صباحي، أن الحملة انتهت من جمع التوكيلات المطلوبة، والتي قال إن عددها أكثر من 30 ألف توكيل تم تجميعها من 17 محافظة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي للحملة بمقرها بحي الدقي بالقاهرة، بحسب ما أفاد مراسل قناة "العربية" بالقاهرة.

وكان صباحي قد طالب المنافس الأبرز لقائد الجيش السابق، المشير عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المصرية، الأربعاء الماضي، القوى الثورية بالتوحد خلفه، فيما أعلن حزب الدستور الليبرالي دعمه له في الانتخابات الرئاسية المقررة بعد نحو شهر.

وجدد صباحي مطالبته الجيش بالابتعاد عن السياسة قبل الاقتراع المقرر في 26 و27 مايو المقبل.

وحل صباحي، القيادي الناصري والمعارض البارز منذ حكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، ثالثاً في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2012، وفاز فيها الإخواني محمد مرسي، الذي تم عزله في الثالث من يوليو 2013.

وحث صباحي القوى الثورية والشباب الذين شاركوا في الثورة التي أطاحت بمبارك في فبراير 2011 بالتوحد خلفه لإنجاح أهداف الثورة.

وتقدم السيسي، الاثنين الماضي، بأوراق ترشحه رسمياً لخوض الانتخابات الرئاسية في مصر.

وينبغي على كل مرشح الحصول على 25 ألف توكيل من 15 محافظة على الأقل من محافظات مصر الـ27، على ألا يقل عدد التوكيلات في كل محافظة عن ألف توكيل.

