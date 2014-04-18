لندن: تقديم أدلة حول الإخوان يساعد على فحص أنشطتهم

قال متحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية، إن الإعلان عن إجراءات تقديم الأدلة المتعلقة بجماعة "الإخوان المسلمين" هو أمر روتيني ومتبع، وسيساعد لجنة التحقيق التي تم تشكيلها على إجراء مراجعة شاملة لأنشطة الجماعة.

وأوضح المتحدث في تصريحات لمراسل وكالة "أنباء الشرق الأوسط" في لندن، أن هذه الإجراءات أمور روتينية متبعة خلال فتح أي تحقيق، مشيراً إلى أن كلمة الأطراف التي يهمها الأمر في البيان تشمل الجميع من حكومات وأفراد ومنظمات ومجموعات، وكل من يمتلك أدلة تساعد في ذلك التحقيق.

وطلبت رئاسة الوزراء البريطانية، في بيان لها، أمس الخميس، من الأطراف التي يهمها الأمر أن ترسل أدلة متعلقة بجماعة "الإخوان المسلمين" مكتوبة لا تتجاوز ثلاثة آلاف كلمة بشكل مفصل، و500 كلمة بشكل موجز، وذلك حتى 30 مايو المقبل.

وأكد البيان على ضرورة أن تكون النصوص التي سيتم إرسالها في إطار هدف لجنة التحقيق، مع ضرورة إيضاح المرسل ومن تمثله تلك الرسائل.

وطلبت الحكومة البريطانية إرسال تلك الأدلة على العنوان البريدي لسكرتارية الأمن القومي في مكتب مجلس الوزراء.

