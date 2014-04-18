مخرج "حلاوة روح": الحكومة لا تملك منع عرض الفيلم

أكد سامح عبد العزيز مخرج فيلم "حلاوة روح"، أنه ليس من سلطة رئيس الوزراء المصري، المهندس ابراهيم محلب، منع عرض الفيلم، مشيراً إلى أنه يتعجب من الذين لم يشاهدوا الفيلم وينتقدونه في الوقت ذاته.

وأضاف عبد العزيز، خلال حواره ضمن برنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "الحدث" مساء أمس الخميس، أن الفيلم لا ينتهك حقوق الأطفال، موضحاً أنه استلم خطابا من الرقابة على المصنفات بمنع عرض الفيلم.

وقال: "أنا مندهش من موقف الحكومة، ومنع عرض الفيلم واقعة تاريخية سلبية في حق المهندس محلب، وما حدث يندرج تحت بند التهريج فلا يحدث في دولة أن تصرح الرقابة بعرض فيلم ثم تمنعه الحكومة".

وأوضح عبد العزيز أن "الضغط الإعلامي ليس مبررا كي يقوم رئيس الوزراء بمنع عرض فيلم دون النظر للخسائر التي ستلحق بصناعة السينما، وفي النهاية نحن حصلنا على تصريح الرقابة، والفيلم لم يخالف القانون".

وأضاف: "الفيلم يطالب بقيمة كبيرة وهي عودة النخوة مرة أخرى والخوف على الحرمات، بحيث تضمن أي فتاة مهما ارتدت من ملابس أن تعود إلى بيتها سالمة، وخاصة في ظل تفاقم ظاهرة التحرش".

