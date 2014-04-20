مقتل ضابط شرطة ومجند في اشتباك مع مسلحين بمصر

لقي ضابط شرطة ومجند مصريان، اليوم الأحد، مصرعهما في اشتباك مع مسلحين في طريق القاهرة - السويس الصحراوي.

وصرح مسؤول بالمركز الإعلامي الأمني في وزارة الداخلية أنه أثناء قيام الفوج الأمني المتحرك المدعوم بعناصر من القوات المسلحة بتأمين طريق القاهرة - السويس الصحراوي، تم الاشتباه في إحدى السيارات الخاصة.

وأثناء محاولة توقيف السيارة، أطلق ركابها أعيرة نارية تجاه القوات التي بادلتهم النيران، ما أسفر عن مقتل النقيب أشرف بدير علي القزاز، الضابط بالإدارة العامة لمباحث القاهرة، والمجند علاء أحمد فرحات من قوة قطاع الأمن المركزي.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط الجناة وتمشيط المنطقة.

وكانت جماعة أجناد مصر المتشددة، قد أعلنت أمس السبت، مسؤوليتها عن انفجار استهدف نقطة مرور بمدينة الجيزة على الضفة الأخرى لنيل القاهرة، الجمعة، وأدى إلى مقتل ضابط شرطة برتبة رائد، وتم تشييعه السبت.

وينفذ مسلحون هجمات على أهداف للشرطة والجيش منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو، بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وأعلنت جماعة أجناد مصر أيضا في بيان بثته على صفحتها على "فيسبوك"، السبت، مسؤوليتها عن هجومين آخرين، أحدهما استهدف سيارة نقيب شرطة بمدينة السادس من أكتوبر قرب القاهرة في العاشر من أبريل الجاري، ما أدى إلى إصابته، واستهدف الآخر نقطة مرور قرب قسم شرطة الدقي بالجيزة يوم الثلاثاء الماضي أدى إلى إصابة شرطيين.

