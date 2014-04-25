إضراب مرتقب لـ16 ألف سجين في مصر

قرر نحو 16 ألف سجين مصري تنظيم إضراب عن الطعام، في 11 سجنا، الأسبوع المقبل، احتجاجا على ما وصفوه بـ"المعاملة السيئة" داخل السجون.

وقال بيان صادر عن حركة "معتقلي الحرية في سجون مصر،" وهي حركة حقوقية غير رسمية معنية بتوثيق أوضاع المعتقلين المعارضين للسلطات الحالية، إن "المعتقلين في سجون مصر، اتفقوا على تنظيم إضراب عن الطعام يوم الأربعاء، الموافق 30 إبريل الجاري، من أجل الضغط على النظام لوقف التعذيب داخل السجون، وإطلاق سراح الأبرياء.

وأوضح البيان أن الإضراب سيشمل 11 سجنا، هي: برج العرب (شمال)- الحضرة (شمال)- دمنهور (شمال)- أبو زعبل (شمالي القاهرة)- وادى النطرون (دلتا النيل)- طرة (جنوبي القاهرة)- جمصة (دلتا النيل)- العقرب (جنوبي القاهرة)- الفيوم (وسط)- أسيوط (جنوب)- الوادي الجديد (جنوب).

كما أشار إلى أن الـ16 ألف المقرر مشاركتهم في الإضراب، بينهم "أطباء ومهندسون وأساتذة جامعيون وأزهريون وطلاب ونساء وأحداث".

يذكر أن السلطات المصرية دأبت على نفي وجود أي انتهاكات بحق المسجونين، خاصة من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدة أن جميع من تم القبض عليهم يخضعون لمحاكمات جنائية، ولا يوجد معتقلون سياسيون في السجون.



