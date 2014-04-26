فضيحة التحرش الجماعي بالتحرير في عصر الإخوان

أجرى برنامج "الشارع المصري" على قناة "الحدث" حوارا مع فتاة تعرضت لحادث تحرش جماعي يوم 25 يناير 2013، وسجلته العدسات في فيديو شهير ظهر فيه عشرات الشباب يتحرشون بها في دائرة واسعة.

المثير في الموضوع هو أن فتاة التحرش كما اشتهرت وقتها، تعرضت للتحرش على أيدي أنصار للإخوان. وهذا ما يبرز كيف تحول التحرش الجماعي بالمتظاهرات إلى وسيلة استخدمها الإخوان خلال فترة حكمهم مصر، لضرب المظاهرات المناهضة لهم.

وبعد أن كان ثوار التحرير يتباهون بأنه طوال الـ18 يوما التي عاشوها في الميدان لم تحدث بها حالة تحرش واحدة، تحول الوضع إلى مأساة في ذكرى الثورة الثانية التي جرت خلال حكم الإخوان، وشهدت مظاهرات عارمة ضدهم عقب أحداث الاتحادية، وإصدارهم للدستور الذي رفضته قوى يناير.

وفي المقابلة، روت الفتاة التي تعرضت للتحرش، لمقدمة البرنامج ضحى الزهيري، كيف جرى تمزيق ملابسها بشكل كامل، لدرجة أن أحد الشباب الذين حاولوا إنقاذها اضطر لخلع بنطلونه ليعطيه لها، بينما قام أحد الباعة الجائلين بإشعال النار في أنبوبة "بوتاغاز" ليبعد جموع الشباب وينقذها من بين أيديهم.

وظهر من شريط الفيديو ووقائع عملية التحرش، أنها كانت منظمة بشكل دقيق، حيث أحاط بها المتحرشون في دائرتين، الدائرة الضيقة تغطيها، والدائرة الأوسع تمنع المتظاهرين من إنقاذها.