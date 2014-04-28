واشنطن تدعو إلى إلغاء أحكام الإعدام الصادرة في مصر

أدان البيت الأبيض بقوة، الاثنين، صدور أحكام بالإعدام على حوالي 700 مناصر لجماعة الإخوان المسلمين، بينهم المرشد العام للجماعة محمد بديع، ودعا سلطات القاهرة إلى إلغاء هذه العقوبات وعقوبات أخرى صدرت في أواخر مارس.

وصرح المتحدث باسم الرئيس الأميركي باراك أوباما في بيان بأن "حكم اليوم، على غرار حكم الشهر السابق، يشكل تحدياً لأبسط قواعد العدالة الدولية"، متحدثاً عن "سابقة خطيرة".

وقال البيت الأبيض في البيان: "الحكومة المصرية مسؤولة عن ضمان حصول كل مواطن على الإجراءات الواجبة بما في ذلك الحق في محاكمة عادلة تقدم فيها الأدلة بوضوح وحق الحصول على محامٍ".

وأضاف: "نحث الحكومة المصرية على إنهاء استخدام المحاكمات الجماعية والتراجع عن هذه العقوبات الجماعية، وأيضاً العقوبات السابقة وضمان حصول كل مواطن على الإجراءات الواجبة".

