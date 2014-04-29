ناشط سياسي: 6 أبريل حركة صوتية وحظرها ضرورة وطنية

قال حمدي الفخراني، الناشط السياسي عضو مجلس الشعب السابق، إن أي كيان سياسي يعمل مخالفاً للقانون أو خارج رقابة الدولة يجب حظر نشاطه بعد أن أصبحت هذه الكيانات تستخدم لاختراق المجتمع المصري والعمل ضده، مشيراً إلى أنه يرحب بقرار محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط 6 أبريل والتحفظ على مقراتها.

وأضاف الفخراني خلال حواره مع برنامج "الحدث المصري" على شاشة "الحدث" مساء الاثنين، أن الحكم الصادر ضد حركة 6 أبريل إجراء مؤقت وليس دائماً لحين بتّ محكمة القضاء الإداري، قائلاً: "حظر نشاط حركة ٦ أبريل أمر طبيعي وضرورة وطنية بعد تورّط عدد من قيادات الحركة في علاقات مشبوهة مع كيانات خارجية تخطط للإضرار بمصر وشعبها".

وتابع أن حركة 6 أبريل ليس لها تأثير في الشارع المصري لأنها حركة صوتية لا أكثر، لافتاً إلى أن هناك بلاغات مقدمة تلك ضد الحركة تتهمها بالحصول على تمويلات من جهات عديدة وهناك أدلة على ذلك.

الروبي: الحكم سياسي

من جانبه، قال شريف الروبي، القيادي بحركة شباب 6 أبريل، إن قرار محكمة الأمور المستعجلة بحظر نشاط 6 أبريل والتحفظ على مقراتها كان منتظراً ومتوقعاً، لافتاً إلى أن الحركة ستبحث سبل التصعيد القانوني والسياسي للرد على ذلك القرار، مضيفاً أن الحركة ليس لديها مقرات للتحفظ عليها والشارع هو الملجأ الدائم لهم. وأضاف الروبي أن الحكم "سياسي" من الدرجة الأولى.

وتابع أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بإصدار مثل هذه الأحكام، مشدداً على أن الجهة المختصة هي القضاء الإداري ومحكمة النقض، مضيفاً أن حركة 6 أبريل ليست جماعة كي يقوم القضاء بحظر أنشطتها ومصادرة مقراتها، مؤكداً أن الحركة ستوكل عدة محامين من أجل الطعن على هذا الحكم لعدم اختصاص المحكمة، و"نحن مستمرون في نهجنا وطريقنا".

وأوضح الروبي أن الحكم لا فائدة منه والاستئناف سيقضي ببطلان الحكم، مشيراً إلى أن الحكم يدل على تدخل الإدارة السياسية والحكومة الحالية في الشؤون القضائية، لافتاً إلى أن الحكم بحظر أنشطة الحركة لن يؤثر على تحركاتها في شيء، مشيرًا إلى أن الحركة مستمرة في ممارسة نشاطها وكأن الحكم لم يصدر.