الريدي: محاربة الإرهاب نقطة مشتركة بين مصر وأميركا

قال السفير عبدالرؤوف الريدي، سفير مصر الأسبق بالولايات المتحدة الأميركية، إن السير في خارطة الطريق كان السبب الرئيسي في تغير الموقف الأميركي تجاه ثورة 30 يونيو.

وأشار إلى أن زيارة وزير الخارجية الدكتور نبيل فهمي تعتبر أول زيارة لمسؤول مصري لأميركا بعد 30 يونيو، واصفاً الزيارة بالناجحة ومتكاملة الأبعاد، مشيراً إلى أن أميركا تأكدت من مواجهة مصر للإرهاب ولذلك وافقت على دعم مصر بصفقة طائرات الأباتشي.

وأضاف الريدي ببرنامج "الحدث المصري" عبر شاشة "الحدث" مساء الثلاثاء، أن تغيير الموقف الأميركي لمصر 30 يونيو سوف يصب في صالح ملفات دولية وخارجية مهمة مثل أزمة سد النهضة، موضحاً أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري اعترف بأن مصر قطعت شوطاً إيجابياً في خارطة المستقبل.

وتابع أن زيارة فهمي للولايات المتحدة الأميركية لم تكن مبادرة من الجانب المصري ولكنها محاولة من واشنطن لإصلاح ما نتج عن أخطاء إدارة أوباما في علاقاتها مع مصر وانحيازها الواضح لجماعة الإخوان، موضحاً أن محاربة الإرهاب هي نقطة مشتركة بين مصر وأميركا.

وأضاف أن هناك رضا أميركياً عن تقدم خارطة الطريق المصرية، خاصة بعد الانتهاء من التصويت على الدستور وقرب الانتخابات الرئاسية التي تمثل خطوة للأمام على طريق الديمقراطية.

واستطرد الريدي أن الولايات المتحدة بعثت رسالة واضحة لمصر بأنها تضع مكافحة الإرهاب على رأس اهتماماتها، وهو الأمر الذي ظهر بوضوح في تصريحات عدد من المسؤولين الأميركيين في الكونغرس، فضلًا عن وزير الدفاع، من محاولة لاستمالة مصر لتحسين علاقاتها بها، مشدداً على أن العلاقات المصرية الأميركية أكبر بكثير من مشكلة المساعدات العسكرية، موضحًا أن من مصلحة الولايات المتحدة وجود نظام ديمقراطي في مصر .