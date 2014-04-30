حمدين صباحي يعرض برنامجه الانتخابي للحوار المجتمعي

أعلن حمدين صباحي، المرشح للانتخابات الرئاسية المصرية، أن برنامجه الانتخابي أصبح في نسخته النهائية، ويقوم عرضه في حوار مجتمعي لإشراك كافة فئات المجتمع في إبداء الرأي فيه.

ودعا صباحي الشعب للوقوف بجانبه في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يومي 26 و27 مايو المقبل.

وقال صباحي، خلال مؤتمر صحافي عقده، اليوم الأربعاء، للإعلان عن برنامجه الانتخابي: "أدعو جموع الشعب للوقوف مع حقوقهم التي حرموا منها في ظل حكام الفساد والاستبداد والتبعية، وأن يقفوا مع دماء شهدائهم وتضحيات مصابيهم"، بحسب ما نقلت عنه وكالة "أنباء الشرق الأوسط".

وأضاف أن برنامجه الانتخابي وضعته عقول وخبرات مصرية، وهناك أهداف للنهوض بمصر لابد من الوصول إليها ولا بديل عن الاستغناء عنها.

وأكد أن برنامجه الانتخابي قد يراه البعض طموحا أو مستجيبا للحلم أكثر مما يحسب للواقع، لكننا نراه بكل ما فيه من طموح حقاً مشروعاً لشعب مصر الذي قدم أعظم التضحيات ولم يجنِ ثمارها حتى الآن.

وأشار إلى أن أهداف برنامجه الانتخابي وضعها المصريون في ميدان الثورة، مضيفاً في ختام المؤتمر: "نقدم هذا البرنامج كعقد بيننا وبين كل مواطن سوف يعطي صوته بإرادته الحرة واقتناعه لهذا المشروع".

