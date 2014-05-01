مصر.. لجنة الانتخابات تبحث إجراءات قانونية ضد صباحي

قال المستشار عبدالعزيز سلمان، أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية، إن إعلان المرشح حمدين صباحي لبرنامجه الرئاسي يعد مخالفة قانونية، إذ إن صباحي استبق الموعد الرسمي المحدد للحملات الانتخابية والدعائية الذي من المقرر أن يبدأ في الثالث من مايو الجاري.

وقررت اللجنة وفق بيان لها صدر، الخميس، إخطار المرشح الرئاسي حمدين صباحي بأن قيامه بعقد مؤتمر صحافي قام فيه بشرح برنامجه الانتخابي يعد مخالفة صريحة لضوابط الدعاية الانتخابية التي لم يحِن موعد بدئها بعد، وأن اللجنة ستنظر في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة.

كما قررت أيضاً إخطار رئيس مجلس إدارة قناة "سي بي سي" اكسترا بأن قيام القناة بإذاعة المؤتمر الصحافي الذي قام فيه صباحي، المرشح الرئاسي، بشرح برنامجه الانتخابي يعد مخالفة صريحة لضوابط الدعاية الانتخابية وبعدم تكرار الإذاعة، وبأن اللجنة ستنظر في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة.