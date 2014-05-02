قتلى وجرحى في انفجارات متزامنة بالقاهرة وسيناء

قتل 3 من عناصر الشرطة المصرية وأصيب 8 أفراد آخرون، في 3 هجمات إحداها في القاهرة، والأخريان بمحافظة جنوب سيناء، صباح اليوم الجمعة.

وأكد مصدر في وزارة الداخلية مقتل شرطيين في انفجار عبوة ناسفة أمام محكمة مصر الجديدة شرق القاهرة.

كما تعرض "كمين" أي حاجز أمني بمنطقة وادي طور سيناء لهجوم نفذه انتحاري، فجر نفسه قرب الحاجز الذي يبعد نحو 5 كيلومترات عن مدينة الطور، مما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة 3 آخرين.

وفي هجوم آخر، أصيب 5 مدنيين في تفجير بحافلة نقل ركاب، في منطقة رأس زارة والتي تبعد 30 كيلومتراً عن الطور.

وتؤكد مصادر أمنية أن انتحاريا توقف أمام الأتوبيس وقام بتفجير نفسه، مما أسفر عن مصرعه.

وبتمشيط المنطقة عثرت أجهزة الأمن على سيارة خاصة بداخلها عدد من قذائف (أر بى جى) وتم فرض كردون أمنى بتلك المنطقة والتحفظ على السيارة وانتقلت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات لفحص السيارة.

وتقوم الأجهزة الأمنية بتمشيط كافة المناطق المجاورة من خلال الأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة، وتكثف جهودها للوقوف على ملابسات الواقعتين والكشف عن هوية منفذيها.

وقتل العشرات من الشرطة والجيش في هجمات بشبه جزيرة سيناء، زادت حدتها منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو الماضي على يد الجيش.

وينفذ الجيش عمليات عسكرية في المنطقة الوعرة، من أجل القضاء على مسلحين منتشرين في سيناء.