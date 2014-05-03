دعاية الانتخابات الرئاسية تنطلق في مصر بعد يوم دام

انطلقت في مصر اليوم السبت، الحملات الدعائية للانتخابات الرئاسية التي تستمر إلى الـ 23 من الشهر الجاري، وذلك غداة يوم دام سقط خلاله ثلاثة قتلى في تفجيرات كرست المخاوف من وقوع المزيد من العنف.

وينظر إلى انتخابات الرئاسة المقرر اجراؤها في 26 و27 مايو، والتي تهدف إلى انتخاب رئيس جديد بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي في يوليو الفائت، على أنها محسومة النتيجة تقريباً لصالح قائد الجيش السابق. ومن غير المتوقع أن يحضر السيسي تجمعات شعبية عامة أثناء مرحلة الدعاية الانتخابية، بسبب المخاوف الأمنية.

والمنافس الوحيد للسيسي، هو اليساري حمدين صباحي الذي حل ثالثاً في انتخابات 2012.

أما أول تدشين للدعاية الانتخابية، فكان على "تويتر" و"فيسبوك"، حيث انطلقت حملتا المرشحين الوحيدين صباحي والسيسي.

وتخطى عدد المشاركين في هاشتاج "#هنكمل_حلمنا" الخاص بحملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي هاشتاج "#تحيا_مصر" الخاص بحملة المشير عبد الفتاح السيسي وذلك حسب الإحصائيات التي تظهر بموقع "تويتر".

ودعت الصفحة الرسمية لصباحي إلى المشاركة في هاشتاج "حنكمل حلمنا"، وتغيير صورهم الشخصية على الموقع إلى صورة تحمل عبارة "حنكمل حلمنا". وتـُواصل الصفحة، نشرَ الملامح الرئيسية لبرنامج صباحي.

يُذكر أن صباحي قرر بدء حملته من صعيد مصر حيث يعقد اليوم لقاء جماهيرياً في أسيوط مركزاً على تنمية الصعيد المصري.

وكانت حملة السيسي، قد دشنت هاشتاج بعنوان "#تحيا_مصر"، مشيرة إلى أن هاشتاج تحيا مصر مستمر على كل مواقع التواصل الاجتماعي، بمحتوى في حب مصر، طوال يوم السبت 3 مايو وحتى منتصف ليل الأحد 4 مايو. كما دشنت الحملة الرسمية لحمدين صباحي، المرشح الرئاسي، هاشتاج "#هنكمل_حلمنا" على "فيسبوك" و"تويتر" بالتزامن مع نظيره السيسي.

وكان السيسي غرد في "حب مصر"، واعداً بالعمل الشاق، ومطالباً الجميع بتحمل المسؤولية معه لبناء الوطن. أما أول تغريدة له فكانت: "بإرادتنا وقدراتنا يتحقق الاستقرار والأمان والأمل لكل المصريين".

