السيسي: جيشنا هدفه حماية الأمن القومي المصري والعربي

صرح المرشح للرئاسة المصرية، عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن الجيش المصري يمتلك الآن قوة تدخل سريع على درجة عالية من الكفاءة تجعله قادراً على التدخل عند تعرض البلاد للخطر داخل حدود الوطن وخارجه، مؤكداً أن الجيش المصري هو جيش لحماية الأمن القومي المصري والعربي، لأن الأمن القومي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأضاف السيسي في لقاء مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، أن هذه القوة قادرة على التحرك على الفور وبكفاءة عالية عندما يتعرض الأمن القومي المصري لخطر، مشيراً إلى أن هذه القوة ليست بديلاَ عن الشرطة لأن عمل الشرطة داخل أراضي الوطن، لكننا أنشأنا هذه القوة على ضوء ما حدث من تهديد للأمن القومي المصري بعد 25 يناير، لاسيما في مواجهة الإرهاب في سيناء، بحسب ما نقلت عنه وكالة "أنباء الشرق الأوسط".

وأوضح السيسي أن قوة التدخل السريع المصرية لديها معايير للتدخل تقوم على أن تكون هناك حدود لاستخدام القوة، فهي لا تستخدم دبابة على سبيل المثال في مواجهة فرد.

وكان السيسي قد استقبل وفداً من رؤساء تحرير الصحف المصرية القومية والحزبية والخاصة، في إطار حرصه على الاهتمام بالتواصل مع الإعلام ومؤسسات تشكيل الرأي العام، والتعرف على أهم التحديات التي تواجه الصحف خلال الفترة المقبلة، وطبيعة الدور الذي تقوم به لتشكيل وعي المواطن المصري.

وأعرب السيسي في بداية اللقاء عن سعادته بالتواصل مع رؤساء تحرير الصحف المصرية، وأكد أن الصحافة تقوم بدور كبير في خدمة المجتمع والتعبير عن قضاياه المختلفة، ويمكنها أن تساهم بدور كبير في تحقيق نقلة نوعية على مستوى الوعي المجتمعي المطلوب تنميته خلال المرحلة القادمة، لمواجهة التحديات التي تعترض طريق بناء الدولة المصرية.

