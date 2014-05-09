مصر.. وحدة أمنية للتدخل السريع بشوارع القاهرة

استحدثت وزارة الداخلية المصرية وحدة أمنية للتدخل السريع في شوارع القاهرة، تتركز مهمتها في تنفيذ جولات أمنية، خصوصا في ساعات الصباح الأولى، وستكون مزودة بأسلحة للرد على أي عناصر تعتدي على قوات الأمن.

ووفق وزارة الداخلية، فإن هذه الوحدة الأمنية تكون مجهزة بـ4 مركبات، وهي مدرعة عالية التسليح، يستخدمها طاقمها المكون من ضباط وأفراد مدربين تدريبا قتاليا عاليا، وسيارة نجدة لتكون حلقة اتصال وربط بين كافة المواقع الشرطية المختلفة على مستوى العاصمة، طاقمها مكون من ضباط وأفراد مؤهلين للتعامل الفوري والاستجابة السريعة للاتصالات السلكية واللاسلكية، وسيارة ثالثة مسلحة تستقلها مجموعة قتالية، والسيارة الرابعة مكونة من طاقم ضباط وأفراد بحث ونظام للتعامل مع المواقف الطارئة، وفحص وضبط المخالفين للقانون.

وفي المقابل، تعرضت دورية للشرطة في الجيزة بالقاهرة الكبرى لاعتداء أدى إلى إصابة ضابط ومجند بجروح.

وقالت مصادر إعلامية إن الاعتداء نفذ عبر مسلحين أطلقوا النار على الدورية، فيما نفت مصادر أخرى أن يكون الهجوم مسلحا.