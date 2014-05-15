قال المرشح إلى الانتخابات الرئاسية في مصر، عبدالفتاح السيسي: جماعة الإخوان فقدت علاقتها بالمصريين. واعتبر السيسي في مقابلة مع وكالة "رويترز" أن العنف غير المبرر تجاه المصريين "أفقدهم أي شكل من أشكال التعاطف، ولم يدع لهم فرصة للمصالحة الحقيقية مع المجتمع".

وقال السيسي إن بلاده في حاجة إلى معدات من الولايات المتحدة لمجابهة التحديات الأمنية. وأضاف: "أعتقد أن الأمر يجب أن يراجع ويتحقق بأسرع وقت ممكن. فنحن نتحدث عن سيناء.. لدينا التزامات تجاه الأمن القومي المصري".

يذكر أن مصر نشرت مدرعات الجيش وطائرات الهليكوبتر الحربية عندما تصاعدت هجمات مسلحين يعتقد أنهم إسلاميون متشددون على الحدود مع إسرائيل وقطاع غزة بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو بعد احتجاجات حاشدة على حكمه.

وكثف المتشددون هجماتهم على الجيش والشرطة في شمال سيناء بعد مرسي. وأوقعت هجمات المتشددين في شمال سيناء والقاهرة ومدن أخرى مئات القتلى من رجال الشرطة والجيش.

وبرزت جماعة "أنصار بيت المقدس" كجماعة للمتشددين في محافظة شمال سيناء بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، إلا أنها كثفت من هجماتها بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، والتي استهدفت رجال الشرطة والجيش.