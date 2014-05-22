مصر.. 182 ألف ضابط وجندي لتأمين الانتخابات الرئاسية

أعلن العقيد أحمد علي، المتحدث العسكري المصري، أن القيادة العامة للقوات المسلحة اتخذت كافة الترتيبات والإجراءات اللازمة لتأمين انتخابات الرئاسة على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وتوفير المناخ الآمن لـ53 مليون و909 آلاف و306 مواطنين مصريين سيدلون بأصواتهم داخل 25,343 لجنة عامة وفرعية ومقر انتخابي، على مدار يومي 26 و27 مايو الجاري.

وقال إن القوات المسلحة ستشترك في تأمين العملية الانتخابية بعناصر تقدر بـ181 ألف و912 ضابط صف وجندي بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وقيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة، وذلك بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات والأجهزة المعنية بالدولة.

وقال في بيان له، اليوم الخميس، إن القيادة العامة للقوات المسلحة حرصت على التأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدي لكافة التهديدات التي يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان والمراكز الانتخابية، ووضع الخطط الخاصة بتدريب القوات التي اشتملت على تنفيذ إجراءات درجات الاستعداد والتجهيز الفني والإداري، والتدريب على تحميل الأفراد والأسلحة والمعدات والتحرك إلى مناطق العمل المخصصة، وكذلك التدريب على كيفية التصرف في مواجهة المواقف الطارئة وفقاً للأساليب القانونية مع الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس حفاظاً على أرواح المواطنين.

وقال إن القوات على أهبة الاستعداد للقيام بأعمال الإسعاف والإخلاء الطبي للحالات الحرجة باستخدام الإسعاف الطائر، واستخدام طائرات المراقبة الأمنية والتصوير الجوي وسيارات البث المباشر، في نقل صورة حية للأحداث والإبلاغ الفوري عن أي أعمال تعرقل سير العملية الانتخابية إلى مركز العمليات الرئيسي للقوات المسلحة والمراكز الفرعية بالمحافظات وبالجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

كما أكد أن القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول صدقي صبحي، طالب بحسن معاملة المواطنين ومساعدة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة في الوصول إلى أماكن اللجان للإدلاء بأصواتهم وتسهيل عمل مندوبي وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المعتمدة لمراقبة الانتخابات.

