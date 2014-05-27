الناطق باسم وزارة العدل: لم نتلق شكاوى عن التزوير

قال الدكتور مجدي عبدالحميد، الخبير الحقوقي ورئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، إن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية مع انتهاء اليوم الانتخابي الأول، تشير إلى أنها مشاركة دون المتوسط، متوقعاً أن تزيد نسب المشاركة لتصل إلى 40% في المجمل.

وأوضح أن هناك فرقا بين الرقابة الدولية التي تهتم بالأمور الشكلية، أما الرقابة من قبل المنظمات المحلية فتهتم بالأمور الإجرائية التي تتم على الأرض، خاصة معرفتنا بطبيعة الناخب المصري، والانتهاكات التي كانت تتم في الماضي، لافتاً إلى أنه تم رصد أن هناك محافظتين شهدتا إقبالا كثيفا هما السويس والمنوفية، أما بقية المحافظات فشهدت إقبالا أقل من المتوسط.

وأضاف عبدالحميد، خلال حواره مع الإعلامي محمود الورواري ببرنامج "الحدث المصري" المذاع عبر شاشة "الحدث"، مساء الاثنين، أننا وفرنا كافة الترتيبات الخاصة بنا، حيث نراقب الانتخابات من خلال 1500 مراقب في 27 محافظة مصرية، وهناك غرفة للعمليات لمتابعة مرحلة الاقتراع وتقييم المناخ السياسي والأمني والمجتمعي الذي تجري في سياقه العملية الانتخابية، ورصد وتوثيق سير عملية الاقتراع، ورصد تقييم الناخبين لمجريات عملية الاقتراع.

وأوضح عبدالحميد أن من بين هذه التجاوزات التي تم رصدها غياب أية تسهيلات فنية لمساعدة ذوي الإعاقة للإدلاء بأصواتهم بمدرسة كلية البنات بحي مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، ومشاكل لجان الوافدين بمحافظة جنوب سيناء، ونقل جماعي للناخبين ببعض اللجان الانتخابية بمحافظتي الشرقية والدقهلية، بجانب قيام بعض القضاة بالتأثير على إرادة الناخبين، وحثهم للتصويت لصالح مرشح بعينه، وهذا ما تم رصده ببعض اللجان الانتخابية في محافظة سوهاج والأقصر والدقهلية والإسكندرية.

كما ألقت قوات الشرطة القبض على ثلاثة أشخاص ينتمون لجماعة الإخوان من داخل مدرسة صلاح الدين الدسوقي بسيدي بشر، بتهمة دعوة الناخبين لمقاطعة الانتخابات، والتأكيد على عدم شرعيتها، وفي لجنة رقم 12 لم يتم السماح لمندوبة حملة المشير السيسي بالدخول اللجنة، وذلك على الرغم من حصولها على توكيل.

وقال القاضي إن اسمها ليس مقيدا بالكشوف، وحسب بيان الجمعية، قام أحد أعضاء الحزب الوطني في الزاوية الحمراء بنقل وحشد الناخبين في سيارات خاصة به، وتوزيع زجاجات مياه معدنية على الناخبين، وتوجيه الناخبين بالتصويت للمرشح عبدالفتاح السيسي.

غرفة العمليات تتابع عن كثب

من جانبه، قال المستشار عبدالعظيم العشري، المتحدث الرسمي لوزارة العدل، لم نتلق شكاوى جوهرية تؤثر في العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن غرفة العمليات التابعة للوزارة تتابع عن كثب وأولاً بأول العمليات الانتخابية، أمام مختلف اللجان، وتتواصل مع القضاة المشرفين على تلك اللجان بهدف العمل على تذليل أية عقبات تواجه الناخبين.

وأضاف العشري أن معظم الشكاوى التي تلقتها غرفة العمليات، برئاسة مساعد أول وزير العدل، انحسرت في بطء سير العملية الانتخابية، نتيجة تكدس المواطنين وفتح باب التصويت بعد الوقت المحدد له في التاسعة من صباح اليوم، نتيجة تأخر وصول القضاة إلى مقرات لجانهم الانتخابية التي تقع في مناطق نائية.

وأوضح العشري أن الوزارة قررت استبعاد 4 قضاة، نظرا لاتهامهم بتوجيه الناخبين للإدلاء بصوتهم لمرشح دون الآخر، فضلا عن قيام أحد القضاة برفع إشارة رابعة، وتحويلهم إلى مجلس تأديب، لافتاً إلى أن أحد القضاة أصيب بحالة إغماء، الأمر الذي أدى إلى استبداله بآخر، مشيرا إلى أن عددا محدودا من اللجان الانتخابية كانت قد تأخرت في فتح أبوابها، ما بين 15 و30 دقيقة.

لا تزوير في اقتراع الجيش

ومن ناحيته، قال المستشار طارق شبل، عضو الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، إن اللجنة إذا وصلتها أي شكوى خاصة بالتزوير أو حدوث تجاوزات، ستعمل بكل قوة، وستتخذ إجراء صارماً قبل هذه الشخصيات أيا كان منصبه أو توجهه، مشيراً إلى أن اللجنة لم يصلها حتى الآن شكوى واحدة توضح وجود تزوير في عملية الاقتراع من قبل القضاة المشرفين على لجان الاقتراع أو رجال الشرطة والجيش.

وأضاف شبل أن اليوم الانتخابي الأول شهد إقبالا كبيرا من المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والتجاوزات لم تؤثر في سير العملية الانتخابية، وهذا المشهد يثبت للعالم أجمع أن مصر بلد آمن وشعبها يملك إرادة قوية في تحقيق مصيره.

وأوضح شبل أن اللجنة لم تتلق أي شكاوى بخصوص تأخر فتح اللجان، وأن العمل انتظم في جميع اللجان الفرعية على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن جميع اللجان الفرعية تسلمها القضاة المشرفون عليها بالمواعيد المحددة في تمام الساعة 9 صباحاً، مشيراً إلى أنه لا يوجد أي تأخر، وأن عملية الانتخابات تمت بشكل منتظم مع انتهاء اليوم الانتخابي الأول.