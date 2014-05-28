مصر.. بدء عملية الفرز واقتراب نسبة الاقتراع لـ40%

أغلقت صناديق الاقتراع للانتخابات المصرية بنهاية اليوم الثالث من التصويت، مساء الأربعاء، وستبدأ على الفور عمليات الفرز لمعرفة الرئيس القادم بين وزير الدفاع السابق المشير عبدالفتاح السيسي ومؤسس التيار الشعبي حمدين صباحي.

وأفاد مراسلو قناة "العربية" المنتشرون في مختلف المحافظات المصرية بأن نسبة الاقتراع غير الرسمية قد تصل إلى 40% بحسب عينات عشوائية.

ونقلت صحيفة "الأهرام" الرسمية عن طارق شبل، عضو اللجنة الانتخابية، قوله إن أكثر من 21 مليوناً شاركوا في التصويت، أي نحو 39% من مجموع عدد الناخبين البالغ 54 مليوناً.

وستبدأ نتائج الانتخابات الأولية بالظهور بشكل تدريجي خلال الساعات القليلة المقبلة، فيما تعلن النتائج النهائية بشكل رسمي خلال خمسة أيامٍ على الأقل.

وكان السيسي قد دعا الأسبوع الماضي إلى مشاركة 40 مليون ناخب في التصويت، أي ما يقرب من 80% من إجمالي عدد الناخبين.

وربما يكون من أسباب انخفاض نسبة المشاركة أن بعض الناخبين المصريين اعتبروا فوز السيسي أمراً محسوماً، ولم يروا فائدة في الإدلاء بأصواتهم. وربما امتنع آخرون لأنهم يرفضون التصويت لرجل ذي خلفية عسكرية.

هذا وشكلت لجنة الانتخابات الرئاسية لجاناً فرعية تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية تشرف عليها لجان عامة. وتقوم كل لجنة فرعية بفرزٍ وحصرٍ لعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح، بحضور وكلاء المرشحين، ثم تسلم نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة بموجب كشف رسمي.

بعدها تنظر اللجان العامة في صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب بصوته. أما المرشحون فيحق لهم الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات فقط وذلك خلال يوم على الأكثر لصدور القرار محل الطعن. وتفصل اللجنة في الطعن خلال يومين.

وتقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان، قبل الإعلان عن عدد تلك الأصوات في حضور من يوجد من المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرح لهم من لجنة الانتخابات الرئاسية.

وتعلن لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية.

ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة.

