السيسي: سأعمل على تحقيق "الحرية والعدالة الاجتماعية"

وجّه الرئيس المصري الجديد عبدالفتاح السيسي رسالة تحية وشكر للشعب المصري، الثلاثاء، وذلك عقب إعلان فوزه بالانتخابات الرئاسية، وتعهد بأن يعمل مع المصريين من أجل "تحقيق الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية".

وقال السيسي: "أشكر ملايين المصريين الذين اصطفوا أمام مراكز الاقتراع من أجل مستقبل مصر"، موجهاً الشكر أيضاً إلى قضاة مصر.

كما شكر المصريين لثقتهم به ولما "قدموه من نموذج ديمقراطي"، ودعاهم إلى العمل مؤكداً أن "المستقبل صفحة بيضاء وفي أيدينا أن نملأها بما شئنا عيشاً وحرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية"، في إشارة إلى تبنيه شعارات ثورة 25 يناير 2011 التي أسقطت الرئيس الأسبق حسني مبارك.

كما وجّه شكراً خاصاً لمنافسه حمدين صباحي، وأكد أنه يتطلع لمواصلة جهده في مرحلة البناء المقبلة.

وأضاف: "أثق بوعي الشعب المصري بما يواجهه الوطن من مخاطر"، مؤكداً أن أمن مصر له الأولوية.

