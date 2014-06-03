رسمياً.. عبدالفتاح السيسي رئيساً لمصر

أعلنت اللجنة العليا للانتخابات المصرية، الثلاثاء، رسمياً فوز المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي بمنصب رئيس الجمهورية، وذلك بعد اكتساحه نتائج التصويت في الانتخابات الرئاسية ضد منافسه المرشح الرئاسي حمدين صباحي، وذلك بإجمالي 96% من مجموع الأصوات.

وقد توالت التهنئة على الرئيس المصري الجديد عقب الإعلان عن فوزه بكرسي الرئاسة، من ملوك ورؤساء الدول العربية والأجنبية، كما خرج المصريون للاحتفال، خصوصاً في ميدان التحرير، وأطلقت الألعاب النارية في السماء.

كما هنأ حمدين صباحي خلال اتصال تليفوني الرئيس السيسي بالفوز في الانتخابات الرئاسية، وتمنى له التوفيق والسداد خلال الفترة المقبلة، داعياً الله أن يوفقه لما فيه الخير لمصر وشعبها.

وقال رئيس اللجنة المستشار عبدالعزيز سلمان، خلال مؤتمر صحافي، إن الانتخابات قد تمّت وفق نزاهة وتجرد ومهنية، وقد تمت وفق المعايير الدولية.

تفاصيل وأرقام

وأعلن المستشار أنور العاصي أن اليوم الثالث للانتخابات قد شهد حوالي 10% من إجمالي الحضور، مشيراً إلى أن تمديد التصويت ليوم ثالث جاء بسبب الطقس الحار وتصويت الوافدين. وقال إن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية قد بلغت 47.45% بواقع 25 مليوناً و578 ألف صوت.

وقد حصل عبدالفتاح السيسي على 23 مليوناً و780 ألفاً و104 أصوات بواقع 96% من إجمالي عدد الناخبين، كما حصل حمدين صباحي على 757 ألفاً و511 صوتاً بواقع 3.9% من إجمالي عدد المصوتين.

وكانت النتائج الأولية للتصويت قد أظهرت تفوقاً كبيراً للمشير السيسي وحصوله على أكثر من 93% من الأصوات، بينما حصل صباحي على 3% من الأصوات.

وبذلك يصبح المشير عبدالفتاح السيسي هو الرئيس السابع لجمهورية مصر العربية منذ ثورة 1952، حيث تولى الرئيس محمد نجيب كأول رئيس لمصر عقب إعلانها جمهورية، تلاه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، ثم الرئيس الراحل أنور السادات، تلاه الرئيس الأسبق حسني مبارك ثم الرئيس السابق محمد مرسي، تلاه الرئيس المؤقت عدلي منصور.

التجهيز لمراسم التنصيب

هذا وقد بدأت رئاسة الجمهورية التجهيز لمراسم استقبال الرئيس الجديد بداية الأسبوع المقبل.

ومن المتوقع أن يتسلم السيسي مقاليد الحكم في مصر من الرئيس المؤقت عدلي منصور في قاعة المحكمة الدستورية العليا، حيث يؤدي اليمين أمام هيئة المحكمة، نظراً لغياب برلمان منتخب كان من المفترض تأدية اليمين أمامه، ثم يكمل مراسم اليمين في احتفال بسيط مع كبار رجال الدولة داخل المحكمة نفسها.

وسيتقدم الحاضرين رئيس الحكومة الحالي إبراهيم محلب وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، وبابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس.

كما بدأت قوات الحرس الجمهوري إجراءات تأمين المحكمة الدستورية منذ يومين لتأمين وصول الرئيس الجديد ومغادرته، حيث تصبح تلك القوات تحت إمرته عقب حلفه اليمين مباشرة.

ثم يغادر السيسي بعد ذلك إلى قصر الاتحادية في مصر الجديدة لحضور احتفال ضخم تقيمه رئاسة الجمهورية بحضور عدد من ملوك الدول العربية ورؤسائها، إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي. كما أن هناك أنباء بتوجيه الدعوة للرئيس الإيراني حسن روحاني أيضاً.

فيما استثنت الرئاسة توجيه الدعوة إلى قطر وتركيا، وأعلنت أنها حرصت على توجيه الدعوة إلى سفراء دول حوض النيل لحضور رؤسائها أو من يمثلهم في الاحتفال.

